Erzurum’da araba fiyatına kurbanlık

Kurban Bayramı yaklaşırken hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Besiciler, yıl boyu büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları satışa çıkardı. Geçtiğimiz yıla göre kurbanlık fiyatlarının arttığı gözlenen pazarlarda, vatandaşlar kendilerine uygun kurbanlığı bulmaya çalışıyor.

Erzurum’da pazardaki en büyük ilgiyi hayvan pazarının en büyük kurbanlığı ’Şah Dadaş’ adlı tosun gördü. 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki kurbanlık, bir araba fiyatına 25 bin TL’den satışa sunuldu.

Tosunun sahibi İslam Yıldırım, hayvan pazarındaki en dikkat çekici hayvanın Şah Dadaş olduğunu ifade ederek "Hayvanımızın ismi ’Şah Dadaş’ kendisi 1 ton 100 kilogram ağırlığında, fiyatına da 25 bin TL diyoruz. Kendisi her hayvanın kolay kolay gelemeyeceği bir ağırlıkta. Hayvan pazarının en büyük hayvanı şuan da ’Şah Dadaş’ daha büyüğü yok. Bu hayvan şu anda 3 yaşında. İlk önce yaylalarda besledik daha sonra besihanelerde bakımını yapmaya devam ettik ve şimdi de satışını yapacağız" şeklinde konuştu.