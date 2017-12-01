Erzurum’da araçlar soğuktan battaniye ile korunuyor

Erzurum’da soğuk hava etkili olurken, garajı olmayanlar vatandaşlar, evlerinin ve iş yerlerinin önlerine park ettikleri araçlarının üzerlerini naylon ve battaniyelerle kapatıyor.

Aracını garajı olmadığı için yol kenarına park etmek zorunda kalan Ahmet Özer, havanın gece saatlerinde aşırı soğuduğunu belirterek, "Memleketimiz çok soğuk olduğu için araçlarımızı battaniye ve naylonla sarıyoruz. Eğer bu şekilde önlem almazsak aracımız donuyor" dedi.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın bölge genelinde az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, gece ve sabahın ilk saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi görüleceğinden sürücü ve yayaların dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars’ta 19, Ardahan’da 12, Erzurum’da 10, Ağrı ve Erzincan’da 6, ve Iğdır’da 2 derece ölçüldü.