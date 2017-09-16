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16 Eylül 2017 14:00

Erzurum’da Artistik Buz Pateni Nenehatun Kupası figür yarışları başladı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Erzurum’da ilk kez düzenlenen Artistik Buz Pateni Nenehatun Kupası figür yarışları miniklerle başladı.

Erzurum’da Artistik Buz Pateni Nenehatun Kupası figür yarışları başladı

16 Eylül 2017 14:00


Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Erzurum’da bir ilke imza attı. 4 şehirden 64 sporcunun katılımıyla Palandöken 500’lük buz pistinde ilk kez yapılan figür yarışmaları bugün miniklerin yarışıyla başladı. Minikler, büyükler ve yıldızlar kategorisinde yarışacak olan sporcular yarış sonunda aldıkları puanlarla uluslararası yarışmalara gidebilmek için hak kazanacaklar. Türkiye Buz Federasyonu Başkanı Ahmet Hamdi Gürbüz, Erzurum’da ilk kez düzenlenen figür yarışmalarının heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Başkan Gürbüz, figür yarışlarının 4 ilden 64 sporcunun katılımıyla gerçekleştiğini belirterek, “Türkiye Buz Pateni Federasyonu, 30 Ağustosta Zafer Kupası ile açılışını yaptık. Bugün de Erzurum’da ilk defa figür yarışması yapılıyor. Bunun heyecanını yaşıyoruz. İstanbul, Ankara, Kocaeli ve İzmir illerin katılımı ile toplamda 64 sporcu ile Novice, Junier ve Senior kategorilerinde sporcuların yarıştığı sezonun ilk yarışması ve güzel bir yarışma oluyor” diye konuştu.



“Erzurum’da da figür olsun istedik”


Sporcuların yaz döneminde yarışlara çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Başkan Ahmet Hamdi Gürbüz, “Sporcular yazın yoğun bir kamp dönemi geçirdiler. Çok iyi çalıştılar ve bu çalışmaları da pistlerde gösterecekler. Buralardan alınan sonuçlarla uluslararası yarışmalara gidebilme hakkı kazanıyorlar. Yine buradan aldıkları puan ile sezon sonunda Türkiye şampiyonasında kulüplerine Türkiye şampiyonluğu kazandırmış olacaklar. Bu anlamda iyi bir katılım var. Erzurum’da da figür olsun istedik. Erzurum’da figür, İstanbul ve Ankara’da sürat pateni olsun istedik. Bundan sonra bu tür yarışmaları ülkemizin farklı illerinde farklı branşları yayarak yapmayı devam edeceğiz” dedi.




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