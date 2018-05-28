Erzurum’da aşiret kavgasında ölü sayısı 2’e yükseldi

2 polisinde pompalı tüfekle yaralandığı kavgada olayla ilgisi bulunmayan, ekmek almak için fırına giden 13 yaşındaki çocuk Muhammet Enes Hişir’in kurşunlara hedef olduğu ve hastanede yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Erzurum’da, kız kaçırıp evlenip daha sonra aile içi şiddetten dolayı boşanma yüzünden aralarında husumet bulunan Kaya ve Gökşen ailelerinin dünkü silahlı kavgasında ölenlerin sayısı, 2’ye yükseldi. 2’si polis memuru toplam 9 kişinin yaralandığı olayla ilgili 17 kişi gözaltına alındı.

Gökşen ve Kaya aileleri arasında, 2011 yılında yapılan evliliğin 2 yıl önce boşanmayla sonuçlanması ile ilgili husumet oldu. Kaya ailesi fertlerinin, Gökşen ailesinin işlettiği kahveye, ellerinde av tüfeği, sopa ve bıçakla dün gelmesiyle kavga çıktı.

Kavgaya her iki ailenin yakınlarının da dahil olmasıyla mahalle savaş alanına döndü. Kavgada bıçaklanıp, av tüfeğiyle vurulan Engin Kaya (31), olay yerinde yaşamını yitirdi. 2’si polis memuru, 1’i olay yerinden geçen çocuk olmak üzere 10 kişi de yaralandı.

Yakutiye Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, ameliyata alınan Recep Kaya (18), yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Silahlı kavgada ölü sayısı, 2’ye yükseldi.

17 kişi gözaltına alındı

Polis bugün mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgayla ilgili iki aileden 17 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Hayatını kaybeden Erol ve Recep Kaya bugün ikindi namazını müteakip Sanayi semtinde bulunan İbrahim Ethem Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığında toprağa verilecek.