Erzurum’da bal üretiminde yüzde 40 azalma yaşandı

Bu yıl mevsim normallerini alt-üst eden hava sıcaklıkları ve kuraklık, Erzurum’da sadece tarımsal üretimi sekteye uğratmadı. Olumsuz iklim koşullarından Erzurum’daki bal üretimi de nasibini aldı. Erzurum’daki bal üretimi geçen yıla oranla yüzde 30-40 arasında verim kaybı yaşadı. Erzurum İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Taner Bayır, "Güney ilçelerini çeşitli diken türleri kurtarır gibi oldu ama Kuzey ilçelerimiz o kadar şanslı olamadı" dedi.

Olumsuz iklim koşulları, Erzurum’un da tadını kaçırdı. İl genelinde yürütülen bal üreticiliği faaliyetlerine büyük darbe vuran kuraklık, özellikle de Erzurum’un Kuzey ilçelerini perişan etti. Geçen yıla oranla bal üretiminde yüzde 30-40 arasında kayıp yaşayan üretici, elde ettiği üründen de beklediği kaliteyi alamadı.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Erzurum İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Taner Bayır, "Kuraklık denilince akıllara sadece sıcak gelmemeli. Yağışların fazla olmasına mukabil zamanında yeterli sıcaklığın olmaması da bir kuraklık olayıdır. Ve maalesef Erzurum’da tam da bu yaşandı. Bitkisel üretimin yapılabilmesi için gerekli yağışlar sağlanmış olsa bile yeterli sıcaklığın olmaması nedeniyle bitki ve çiçekler tam olarak gelişemedi. Hal böyle olunca bal üretimi de sekteye uğradı" dedi.

GÜNEY İLÇELERİNİ DİKENLER KURTARDI

Erzurum balının giderek markalaştığı bir dönemde karşı karşıya kalınan bu durumun üzüntü verici olduğunu ifade eden Taner Bayır, "Erzurum’da bu yıl iklim koşulları, mevsim normallerinin üzerinde gelişti. Yağışların olmasına mukabil hava sıcaklığının yeterli olmaması nedeniyle bitkiler üşüdü, gelişemedi. İlaveten yaz boyunca etkili olan sıcaklar, bitkiyi tamamen kuruttu. İl genelinde yürütülen bal üretim faaliyetleri bu süreçten elbette olumsuz yönde etkilendi. Ancak güney ilçelerimizi son anda çeşitli diken türleri kurtardı. Çünkü güney ilçelerimiz diken türleri açısından zengin bir yapıya sahip olduğu için oralardaki üretim kaybı kuzey ilçelerimiz kadar olmadı. Kuzey ilçelerimizdeki verim kaybı yüzde 30-40 arasındayken, güney ilçelerimizdeki kayıp yüzde 10-15’ler arasında seyretti. Kısaca Kuzey ilçelerimiz Güney ilçeler kadar şanslı değildi" ifadelerini kullandı.

ARICILIK İÇİN SİGORTA CAZİP GELMİYOR

Bal üreticilerinin dolayısıyla sıkıntı içerisine düştüklerini vurgulayan Erzurum İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Taner Bayır, "Böylesi afet olayları karşısında elbette maddi açıdan yapılacak bir şey yok. Şayet üreticiler üretimlerini sigortalı olarak yapıyorlarsa, zararlarının kısmen karşılanması şeklinde bir imkana kavuşuyorlar. Ancak sigortasız üretim yapanlar için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Bu süreçte de devreye bakanlık giriyor ve sadece üreticinin varsa kredisi ya da borçları, onları erteleyebiliyor. Erzurum’da da sigortalı bal üretiminin yok denecek kadar az olduğunu bilmekte de fayda var. Çünkü arıcılıkta zararın karşılanması çeşitli şartlara bağlanıyor. Tarımsal üretim için afet olarak kabul edilen bir iklim olayı, arıcılık için afet olarak kabul edilmeyebiliyor. Dolayısıyla bu da üreticiler için pek cazip olmuyor" diye konuştu.