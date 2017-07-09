Erzurum’da Başpehlivan Fatih Yaşarlı oldu

Şampiyon Murat Ertürk Er Meydanı’nda yapılan ve 5 ülkeden 800 sporcunun katıldığı güreş şampiyonasında Başpehlivanlığı Erzurumlu milli sporcu Fatih Yaşarlı Kazandı. Gün boyunca devam eden güreşlere, Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Başsavcısı Mehmet Akarca, Yüksek Yargı Mensupları, Cumhurbaşkanlığı Danışmanlarından Veysi Gedikli, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Orhan Deligöz, Erzurum Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve diğer protokol üyelerinin izledi. Nefes kesen mücadelelere sahne olan Karakucak güreşleri büyük bir ilgiyle izlendi.

Başpehlivan olduğu için büyük bir mutluluk yaşadığını belirten Fatih Yaşarlı, “Çok mutluyum, geçen sene de ben Başpehlivan oldum. Beni destekleyen güzel insanlara çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz bundan sonra dünya ve olimpiyatlar” dedi.

Organizasyon sonrasında konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, güreşle birlikte önemli başarılara imza atıldığını belirterek şunları söyledi:

“Güreş insanlık tarihinin başlangıcından beri yapılmakta olan dünyanın en eski sporlarından birisidir. Bize miras kalan şanlı tarihimiz kadar onurlu ve asil bir geleneği temsil eden güreşin yaygınlaşması için 3 yılda önemli mesafeler kat ettik. Hatırlanacağı üzere Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlikspor Kulübü’nün milli güreşçisi Murat Ertürk, Avrupa şampiyonu oldu. Güreşte marka bir kent olmak için yeni yetenekleri ata sporumuza kazandırmaya devam ediyoruz. Her sene geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl da dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri ile yine Türkiye ve Avrupa’nın en seçkin güreşçilerini Erzurum’da işte bu er meydanında ağırladık. 5 ülkeden toplam 800 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 4. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri’nde dereceye giren sporcularımızı altınla ödüllendirdik. Bizler, güreşin menbağı olan bu kentte, yiğitlikleriyle adını spor tarihinin sayfalarına altın harflerle yazdıran Koca Yusuf, Adalı Halil, Kurtdereli Mehmet, Yaşar Doğu, Reşit Karabacak, Hamza Yerlikaya, Taha Akgül ve Murat Ertürk gibi nice sporcular yetiştireceğiz."