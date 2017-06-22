Erzurum’da bayramda toplu taşıma ücretsiz

Bayramın birinci günü Büyükşehir Belediyesi’nin otobüsleri, özel halk otobüsleri ve şehir içi hattında çalışan minibüsleri vatandaşlar ücretsiz olarak kullanacak. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nce özellikle maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar da düşünülerek alınan karar doğrultusunda bayramda yapılacak eş, dost ve akraba ziyaretlerinin rahatlıkla gerçekleştirilebilmesi sağlanacak.

“Bayram namazı sonrası mezarlıklara araç kaldırılacak”

Bayram namazına müteakip vatandaşların yapacakları mezarlık ziyaretleri için şehir merkezinde bulunan 60 camiden bayram namazı sonrası mezarlıklara otobüs kaldırılacak. Bu nedenle şehir içerisinde toplu taşıma seferleri 07.30 itibariyle başlayacak. Mezarlık ziyareti sonrası dönüşler için araçlar mezarlıklarda hazır bekletilecek. Yetkililer, vatandaşların Bayram süresince toplu ulaşım ile ilgili karşılaştıkları sorunlar için Erzurum Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi 444 16 25, Uydu Takip Merkezi 344 16 25 ile İstasyon Sevk İdare Merkezi’nin 344 16 19 numaralı telefonlarını arayarak şikâyet ve taleplerini bildirebileceklerini belirtti.

Erzurum’da Ramazan Bayramı Namazı sonrası mezarlık ziyaretleri için şu camilerden araç kaldırılacak: “Ulu Cami, Suat Aslan Cami, Abdülhamithan Cami, Lalapaşa Cami, Yıldızkent Tokiler Cami, Hamidiye Cami, Narmanlı Cami, Selimiye Cami, Tufanç Kardeşler Cami, Caferiye Cami, Yunus Emre Cami, Mustafa Çelik Cami, Mehmet Zahit Kotku Cami, Muhammet Lütfü Efendi Cami, Edip Somunoğlu Cami, Hz. Ebubekir Cami, Gürcükapı Cami, Sanayi Siteler Cami, Nişancı Cami, Gez Cami, Keresteciler Cami, Şükrüpaşa Cami, Muhittin Arabi Cami, Yıldırım Beyazıt Cami, İbrahim Hakkı Cami, Çırçır Cami, Sanayi Yeni Cami, Osman Bektaş Cami, İbrahim Paşa Cami, Dadaşkent Merkez Cami, Palandöken Cami, Dere Cami, Bilal-i Habeş Cami, Hazreti Osman Cami, Köşk Cami, Vehbi Efendi Cami, Rabia Hatun Cami, Üniversite Kalemli Cami, Hüseyin Efendi Cami, Halit Paşa Cami, Hacı Ahmet Baba Cami, Mustafa Bakan Cami, Hilalkent Cami, Ebu İshak Cami, Ilıca Adalar Cami, Cemaliye Cami, Hacı Salih Efendi Cami, Ömer Nasuhi Bilmen Cami, Çamlık Cami, Solakzade Cami, Ferah Cami, Pir Ali Baba Cami, Güneş Cami, Ilıca Çarşı Cami, Şehitler Cami, Yıldız Cami, Ilıca Merkez Cami, Kavak Cami, Millet Cami, Ilıca Fidanlık Cami ve Köse Ömer Cami.”