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15 Ağustos 2018 10:13

Erzurum’da Beşiktaş maçı biletlerine yoğun ilgi

Spor Toto Süper Lig’in 2.

Erzurum’da Beşiktaş maçı biletlerine yoğun ilgi

15 Ağustos 2018 10:13

haftasında pazar günü Kazım Karabekir Stadyumu’nda Beşiktaş’ı konuk edecek olan B.B. Erzurumspor’da taraftarlar bilet satış noktasına akın etti.


Pazartesi gününden itibaren satışa çıkarılan Passolig biletlerini almak ve yeni kart sahibi olmak isteyen taraftarlar, Passolig gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Saatlerce sırada bekleyen taraftarların arasında yurt dışından gelenler, iş yerini açık bırakıp Passolig sırasına giren esnaf ve 2 gündür bilet alamamış olan vatandaşlar var.


İş yerini açık bırakıp geldiğini ifade eden Erzurumlu bir taraftar, Beşiktaş maçında B.B Erzurumspor’u desteklemek için saatlerce sırada beklediklerini söyledi.


Pazar günü saat 19.15’te başlayacak mücadelenin bilet fiyatları ise şöyle:



VIP A: 100 TL


Kapalı A-B: 60 TL


Maraton: 30 TL


Kale Arkası: 15 TL


Misafir: 19 TL




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