Erzurum’da Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi

Erzurum’un Narman ilçesi Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda sikke ele geçirildi.

Ele geçirilen sikkelere el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edilen sikkelerin yapılacak olan incelemeden sonra gerçek veya sahte oldukları belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.