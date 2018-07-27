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27 Temmuz 2018 10:32

Erzurum’da Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi

Erzurum’da jandarma tarafından Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda sikke ele geçirildi.

Erzurum’da Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi

27 Temmuz 2018 10:32


Erzurum’un Narman ilçesi Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda sikke ele geçirildi.


Ele geçirilen sikkelere el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.


Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edilen sikkelerin yapılacak olan incelemeden sonra gerçek veya sahte oldukları belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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