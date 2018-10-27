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Erzurum'da boş arazide erkek cesedi bulundu

Erzurum’un Horasan ilçesinde sabah saatlerinde boş arazide bir erkek cesedi bulundu.

Erzurum'un Horasan ilçesinde sabah saatlerinde boş arazide bir erkek cesedi bulundu.


Alınan bilgiye göre, Horosan ilçesinin Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nden geçen vatandaşlar, yol kenarındaki boş arazide bulunan bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde hareketsiz yatan kişinin bıçaklanmış olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölen kişinin Kars'ın Sarıkamış ilçesinin nüfusuna kayıtlı K.Ö. olduğu tespit edildi. K.Ö.'nün cansız bedeni savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Horasan Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.


Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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