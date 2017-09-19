Erzurum’da buz terörü sona eriyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen sözünü tuttu ve Erzurum’u çok özel bir çatı ısıtma sistemiyle tanıştırdı. Uygulamanın ilk denemesi ise, Cumhuriyet İş Merkezi ile Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında bu yıl gerçekleştirilecek.

Erzurum’da her kış mevsiminde can ve mal kaybına neden olan buz sarkıtları, artık korkulu rüya olmaktan çıkıyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden olan Enerji A.Ş. tarafından geliştirilen çok özel bir ısıtma sistemi ilk kez bu kış sezonunda denenecek. Cumhuriyet İş Merkezi ile Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet binasında testten geçirilecek olan sistem, önümüzdeki yıldan itibaren şehir geneline yayılacak. Özel ısıtma sistemi alışveriş ve iş merkezlerinin dışında dileyen tüm kooperatif, site ve apartmanlar için de tahsis edilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Biz verdiğimiz her sözün arkasında durduk. Buz sarkıtları bu şehrin sorunlardan birisiydi ve biz bu sorunu Allah’ın izniyle ortadan kaldırıyoruz" dedi.

BAŞKAN SEKMEN VERDİĞİ O SÖZÜ UNUTMADI

Erzurum’da hemen her kış mevsiminde çatılardan sarkan buzlar ve kar kütleleri yüzünden hem insanların, hem de araçların zarar gördüğünü hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konunun çözümüne ilişkin olarak kapsamlı bir fizibilite çalışması yaptıklarını ve bu konuda Enerji A.Ş.’ye tam yetki verdiklerini bildirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden olan Enerji A.Ş.’nin bir süredir bu mesele üzerinde çalıştığını ve çok somut adımlar attığını kaydeden Başkan Sekmen, "Şirketimizde yürütülen hummalı çalışmalar sonucunda Erzurum için çok özel bir çatı ısıtma sistemi geliştirdik. Bu sistemi şehir geneline yaygınlaştıracak ve buz sarkıtlarını korkulu rüya olmaktan çıkaracağız" diye konuştu.

Çatı ısıtma sistemlerinin esasen yurt dışı menşeili ürünlerden müteşekkil olduğunu ve özel olarak üretildiğini anlatan Sekmen, "Sistemi bu şekliyle Erzurum’da uygulamak çok zordu, çünkü büyük bir maliyet gerektiriyordu. Biz buna da çözüm bulduk; Enerji A.Ş.’nin bilimsel veriler ışığında yürüttüğü AR-GE çalışmaları sonucunda bu sistemi kendimiz Erzurum’da üretmeyi başardık. Sistemi ilk olarak Cumhuriyet İş Merkezi ile Büyükşehir Belediyesi hizmet binamızda bu yıl uygulamaya başlayacağız. Elde edeceğimiz sonuçlar doğrultusunda seri üretime geçecek ve Erzurum dışına bile pazarlama sürecini başlatacağız" diye konuştu.

ISITMA SİSTEMİNİ ENERJİ A.Ş. GELİŞTİRDİ

Öte yandan Erzurum için özel olarak geliştirilen çatı ısıtma sistemi hakkında bilgiler veren Enerji A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Uludeveci, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in zerinde hassasiyetle durduğu bu sistemle ilgili olarak uzun süredir çalışma yürüttüklerini söyledi. Çatı ısıtma sistemlerinde kullanılan neredeyse her malzemenin yabancı menşeili ve komplike bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Uludeveci, "Çatı ısıtma sistemlerini uygulanırken, kullanılan kablodan sistemi idame ettirecek panoya varıncaya kadar her ayrıntı, bütünün birer parçası gibi. Yani bu sistemi tüm parçalarıyla birlikte ithal ederek ancak kullanabiliyorsunuz. Bu da haliyle Erzurum şartlatında çok büyük bir maliyete tekabül ediyor" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in bu konudaki hassasiyetinin çok büyük olduğunu ifade eden Uludeveci, "Sayın Başkanımızın direktifleri doğrultusunda bu sorunun çözümüne yönelik olarak çok ciddi bir A-GE çalışması yaptık. Çok daha düşük maliyetlerle temin ettiğimiz hammaddelerden hem soğuk hem de sıcak havalara karşı dayanıklı bir sistem geliştirdik. Örneğin aldığımız kablo üzerinde çeşitli işlemler yaparak, sistemden elde etmeyi istediğimiz performansa ulaştırdık. Bu ürünler çeşitli sektörlerde kullanılan ürünler, ama biz bunu çatı ısıtma sistemlerinde kullanacağımız için farklı işlemlere ve farklı testlere tabi tuttuk. Sonra bu kabloları deyim yerindeyse kilim gibi dokuyarak çatılara entegre edilecek hale getirdik. Bu işlemlerin hepsini Enerji A.Ş. olarak kendi tesislerimizde yaptık ve ilk uygulamayı da Cumhuriyet İş Merkezi ile Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

SİSTEM ERZURUM DIŞINA DA PAZARLANACAK

Sistemin bu kış mevsiminde söz konusu binalarda test edileceğini anlatan Uludeveci, elde edilen sonuçlar doğrultusunda önümüzdeki yıldan itibaren de seri üretime başlayacaklarını belirtti. Sistemin maliyet açısından yabancı menşeili ürünlere göre çok daha hesaplı olduğunu vurgulayan Uludeveci, daha şimdiden iki özel sipariş aldıklarının altını çizdi. Uludeveci, "Sistemimizi test edip onayladıktan sonra kısmetse önümüzdeki yıldan başlayarak şehrimizin genelinde yaygınlaştıracağız. Büyükşehir Belediyemizin bina sağlıklaştırma projesi kapsamında inşallah iş merkezlerine de uygulayacağız. Talep edilmesi halinde konut, site ve apartmanlarda da, geliştirdiğimiz bu özel sistemi uygulayacağız. İlaveten Enerji A.Ş. olarak söz konusu ısıtma sistemini Erzurum dışına da pazarlayacağız. Çünkü bu sistem maliyeti itibariyle yabancı menşeili muadillerine oranla hem çok daha hesaplı ve dayanıklı olacak" dedi.

Erzurum için özel olarak geliştirilen ve sıfırın altında 45 dereceye kadar düşebilecek hava sıcaklıklarına bile dayanıklı olan bu sistemde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in çok büyük pay sahibi olduğunu anlatan Genel Müdür Uludeveci, "Sayın Başkanımıza bize bu imkanı sağladığı ve Erzurum’a hizmet etme ayrıcalığını yaşattığı için çok teşekkür ediyoruz. Marka şehir Erzurum için Sayın Başkanımızın da destekleriyle marka projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.