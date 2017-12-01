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01 Aralık 2017 21:05

Erzurum’da canlı bomba şüphesiyle etkisiz hale getirilen şahsın üzerindeki yelek boş çıktı

Erzurum’un merkez Palandöken ilçesinde polisi alarma geçiren ve operasyonla etkisiz hale getirilen canlı bomba şüphelisi şahsın üzerindeki canlı bomba süsü verilmiş yelekten karton çıktı.

Erzurum’da canlı bomba şüphesiyle etkisiz hale getirilen şahsın üzerindeki yelek boş çıktı

01 Aralık 2017 21:05


Olay, bugün akşam saatlerinde Palandöken ilçesi Yenişehir kavşağında meydana geldi. İki kişinin kavga ettiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kavgaya müdahale etti. Bu sırada polisler, kavgaya karışan kişilerden Gökhan B.’nin üzerindeki yeleği fark etti. Ekipler, nesnenin bomba olabileceği ihtimali üzerine takviye ve uzman ekipleri takviye çağırdı. Düzenlenen operasyonla şahıs etkisiz hale getirildi. Elleri arkadan kelepçeleyerek yere yatırdı. Polisler, şüphelinin yanından uzaklaşıp, yolu yaya ve araç trafiğine kapatarak, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.


Bomba imha uzmanı polislerin yaptığı incelemede, Gökhan B’nin üzerinde karton kutularla yapılmış bomba süsü verilen düzenek olduğunu belirledi. Üzerinden bir tabanca ile sahte polis kimliği çıkan Gökhan B., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.




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