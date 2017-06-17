Erzurum’da çatışma: 1 asker şehit

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca Şenkaya ilçesi kırsal alanında sürdürülen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek 17-19 operasyonunda teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada Uzman Çavuş Yakup Yılmaz ağır yaralanarak helikopterle Erzurum’a getirildi. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan Uzman Çavuş Yakup Yılmaz, yapılan tüm müdahaleler rağmen şehit düştü. Operasyon kapsamında 3 terörist ölü ele geçirilirken, çevre köylerden birine kaçan iki teröristin etkisiz hale getirilmesi için bölge çembere alındı. Jandarma Özel Harekat timlerinin, köye saklanan teröristleri bulmak için bölgede geniş tertibat aldığı öğrenildi.

Öte yandan, Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca Şenkaya ilçesi kırsal alanında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, emniyet ve asayiş ortamının muhafazasını sağlamak maksadı ile icra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek 17-19 operasyonunda bugün saat 10.00 sıralarında Şenkaya ilçesi Çamlıalan kırsalında terör örgütü mensupları ile temas sağlandı. Çatışmada 3 terör örgütü mensubu ölü ele geçirildi. Operasyon devam etmektedir”.

Operasyonda 1 adet Kanas, 1 adet Bixi, 1 adet kalaşnikof marka silah ve silahlara ait çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.