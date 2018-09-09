İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzurum’da çiftçilere tohum desteği


İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, 2018 yılı Çayır Mera Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında tüm ilçelerde yem bitkileri üretim alanlarının genişletilerek, yem üretim maliyetlerinin düşürülmesi, kaba yem açığının giderilmesi, mevcut mera alanları üzerindeki otlatma baskısının azaltılması amacıyla, 20 bin kilogram tritikale tohumu Erzurum çiftçisi ile buluşturuldu.


Yapılan çalışma ile ilgili açıklama yapan Erzurum Tarım İl Müdürü Osman Akar, "Bilindiği üzere hayvancılıkta en önemli girdilerden biri kaba yem teminidir. Ülkemiz genelinde olduğu gibi Erzurum ilinde de kaba yem sorunu bulunmaktadır. Kaba yem açığını giderme adına yem bitkileri yetiştiriciliği büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede tritikale bitkisi bölgemiz için son derece avantajlı bir üründür. Tritikale, ıslah çalışmaları sonucu elde edilmiş, buğday ve çavdar melezi bir bitkidir. Buğday ve arpanın verimli ve kaliteli yetişmediği yerlerde, tritikale yüksek verime sahiptir. Tritikale; hayvanların beslenmesinde hem danesinden hem otundan yararlanılmaktadır. Dağıtılan bu tohumluklarla ilimiz genelinde 1000 dekarlık bir alanda ekiliş yapılacaktır. İl Müdürlüğümüzce 2014 yılından bu güne kadar çeşitli kaynaklardan sağlanan finansmanlar ile çiftçilerimize demonstrasyon amaçlı olarak toplamda 313.151 kg ye bitkisi tohumluğu desteği sağlanarak ilimiz yem bitkileri ekim ve üretim merkezi haline getirilmiştir. Bu husustaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." dedi. Akar, tohumlukların dağıtıldığı hak sahibi çiftçilerimize ürünlerinin bol ve bereketli olması temennisinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.