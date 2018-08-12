Erzurum’da çocuk kavgası mahalleyi savaş alanına çevirdi

Taşlı sopalı kavgada çok sayıda kişi yaralanırken mahalle savaş alanına döndü.

Olay, bugün öğle saatlerinde Erzurum’un Palandöken ilçesi Maksutefendi Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Demir ve Kayacan ailelerinin çocukları arasında önceki gün kavga çıktı. Bugün çocukların kavgasına müdahil olan iki aile tarafları birbirlerine girdi. 100’e yakın kadın, çocuk ve erkeğin karıştığı taşlı, bıçaklı ve sopalı kavgada mahalle savaş alanına döndü. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri meydan muharebesine dönüşen kavgaya müdahale ederek tarafları gözaltına aldı. 10’a yakın yaralı da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis mahallede geniş güvenlik önlemi alırken savcılık tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı.