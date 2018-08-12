Diğer
Kategoriler
12 Ağustos 2018 13:39

Erzurum’da çocuk kavgası mahalleyi savaş alanına çevirdi

Erzurum’da çocukların kavgasına büyükler de karışınca adeta meydan muharebesi yaşandı.

Erzurum’da çocuk kavgası mahalleyi savaş alanına çevirdi

12 Ağustos 2018 13:39

Taşlı sopalı kavgada çok sayıda kişi yaralanırken mahalle savaş alanına döndü.


Olay, bugün öğle saatlerinde Erzurum’un Palandöken ilçesi Maksutefendi Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Demir ve Kayacan ailelerinin çocukları arasında önceki gün kavga çıktı. Bugün çocukların kavgasına müdahil olan iki aile tarafları birbirlerine girdi. 100’e yakın kadın, çocuk ve erkeğin karıştığı taşlı, bıçaklı ve sopalı kavgada mahalle savaş alanına döndü. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri meydan muharebesine dönüşen kavgaya müdahale ederek tarafları gözaltına aldı. 10’a yakın yaralı da ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Polis mahallede geniş güvenlik önlemi alırken savcılık tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç