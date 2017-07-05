Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 16:16

Erzurum’da Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon toplantısı düzenlendi

Erzurum’da Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon toplantısı yapıldı.

Erzurum’da Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon toplantısı düzenlendi

05 Temmuz 2017 16:16


Erzurum Valiliği toplantı salonunda, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci başkanlığında, düzenlenen Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Toplantısına kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.


Toplantıda, 5395 sayılı kanunun uygulama yönergeleri ve çocuk ihmal ve istismarına yönelik koruyucu önlemler kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, kamu spotu hazırlanması konusunda öneri sunulması, ihmal ve istismarın artmasına neden olan sosyal medyanın bilinçli kullanılması konusunda çocuklara ve ailelerine yönelik interaktif eğitimler verilmesi konuları ele alındı.


Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Ekinci, koruyucu ve destekleyici tedbir kararları ve il müdürlüğünün çocuk hizmetleri konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi paylaşımında bulundu.


Ekinci, 5395 sayılı çocuk koruma kanununa göre verilen tedbir kararları ve uygulayıcı kurumlar, il müdürlüğüne bağlı kuruluş kapasiteleri, çocuk sayıları ve aile yanında desteklenen çocuklar, kuruluşlarda kalan çocukların koruma ve bakım altına alınma nedenleri, koruma ve bakım altında olmayıp 5395 sayılı çocuk koruma kanunu kapsamında alınan tedbir türleri ve sayıları konularında bilgi verdi.


İl Koordinasyon toplantısı görüş ve önerilerin paylaşılmasıyla sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    27°C
ERZURUM NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:31
  • Güneş :04:45
  • Öğle :12:31
  • İkindi :16:29
  • Akşam :19:55
  • Yatsı :21:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!