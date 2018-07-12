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12 Temmuz 2018 12:40

Erzurum’da çocuklardan 15 Temmuz programı

Erzurum Aziziye İlçesine bağlı A.

Erzurum’da çocuklardan 15 Temmuz programı

12 Temmuz 2018 12:40

Vehbi Efendi Cami’inde Yaz Kur’an Kursu öğrencileri tarafından 15 Temmuz programı düzenlendi.


Diyanet İşleri Başkanlığının talimatı doğrultusunda hain darbe girişiminin yıl dönümünde yurt içinde ve yurt dışında bir çok etkinlik düzenleniyor.


Söz konusu etkinliklerden biride Aziziye İlçesine bağlı Dadaşkent Şehit Mustafa Solak Kur’an Kursu öğrencileri ve camide bulunan yaz Kur’an Kursu öğrencileri tarafından düzenlendi.


Çocuklar tarafından Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan program ilahi ve kasidelerle devam etti. Ardından Yapılan dua ile son bulan programa yüzlerce öğrencinin yanı sıra veliler ve din görevlileri katıldı.




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