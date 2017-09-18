Erzurum’da ders zili çaldı

Yakutiye İlçesi Şükrü paşa Ortaokulunda düzenlenen etkinlik ile 2017-2018 yılının ilk ders zili çaldı.

2017-2018 Eğitim ve öğretim yılı açılışı Yakutiye İlçesi Şükrü Paşa Ortaokulunda yapıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız “160 bini aşkın öğrencisi ile 10 bine aşkın öğretmeni, 1200 den fazla okuluyla büyük bir aile olan maarif camiası adına saygıyla selamlıyorum, beşikten mezara kadar gelen bir sürecin küçük bir molasından sonra yeniden bir başlangıcın besmelesi için bir araya gelmiş bulunmaktayız” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen konuşmasında “Pırıl pırıl bir okul, çok güzel bir okul düzeni, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Şunu görünce bir özel okul havasında okulumuzun fiziki şartlarını gördüm, inşallah içerisi de aynen dışı gibidir. Öğrencilerimizin kıymetli yavrularımızın geleceğe iyi hazırlanması ancak fiziki şartları düzgün okullarda olur” ifadelerini kaydetti.

Yaklaşık 160 bin öğrencini ders başı yaptığını belirten Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, “Bu gün toplam bin 260 okulumuzda, 10 bin 100 öğretmenimiz, 160 bini aşkın öğrencimizle 2017-2018 eğitim ve öğretim dönemini açıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Geçen yıl bir çağrı yapmıştım, hayırsever vatandaşlarımızın eğitime katkı sağlamalarını istemiştim. O çağrımız karşılığını buldu. 8 vatandaşımız bu katkıya cevap verdi. Erzurum merkezde toplamda yüzde elli ikili eğitim ve öğretim yapıyoruz. İkili eğitim demek çocuklarımızın daha erken saatlerde yataklarından kalkması ve okullarına gitmesi, daha geç saatlerde de evlerine gitmesi demektir. Hem çocuklarımız hem de veliler için büyük bir yorgunluktur. Bir an önce çözmek için hayırsever vatandaşların arsalarını bizlere vermesiyle bizlerde bu arsalara gerekli okulları yaparak eğitim ve öğretime katkı sağladık” açıklamalarında bulundu.

İlk ders olarak Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektöre Prof. Dr. Ömer Çomaklı temsili açılış yaptı. Daha sonra resim sergisi gezildi.

Açılışa Erzurum valisi Seyfettin Azizoğlu, Ak Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, daire amirleri ve veliler katıldı.