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20 Kasım 2017 17:14

Erzurum’da “Dilimiz Kimliğimizdir” konferansı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Dil Kurumu ve Uluslararası Kültür Dil ve Edebiyat Derneği tarafından Erzurum’da düzenlenen “Dilimiz Kimliğimizdir” konferansı yapıldı.

Erzurum’da “Dilimiz Kimliğimizdir” konferansı

20 Kasım 2017 17:14


Atatürk Üniversitesi Nenehatun Konferans salonunda yapılan konferansa, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Nihat Yatkın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Türk Dil Kurumu Uzmanı Yaşar Yılmaz, konuşmacı olarak Prof.Dr. Ceval Kaya, Uluslararası Kültür Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum temsilcisi Üzeyir Bayındır ile üniversite öğrencileri katıldı.


Açılış konuşmasını Türk Dil Kurumu Uzmanı Yaşar Yılmazın yaptığı “Dilimiz Kimliğimizdir” konferansında İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz’da bir konuşma yaptı. Almaz yaptığı konuşmasında “Dünyanın sayılı dillerinden birisi olan ve binlerce yıllık köklü geçmişe sahip bulunan Türk Dilinin, son birkaç yüzyılda geçirmiş olduğu değişimler sonucu yaşadığı kimi olumsuzluklara ve bunların çözüm yollarına kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla 2017 yılı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerine aldıkları bir kampanyayla “Türk Dili Yılı” olarak ilan edilmiştir” dedi.


Ardahan Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Öğretim görevlisi Prof.Dr. Ceval Kaya yaptığı konuşmasında Türkçenin ne zamandan beri var olduğunu, Dilin konuşma temelli bir iletişim sistemi ve Türklerin var olduğu zamandan beri Türkçenin var olduğunu açıkladı. Prof.Dr Ceval Kaya, “Türklüğün tarihi ile Türkçenin tarihi bir ve aynıdır. İnsanlığın tarihi 5 milyon yıla dayanıyor. Bazı diller bu tarih boyunca tarihin derinliğine gömüldü. Dillerin gömülmesi yok olması demek o devletlerin ve milletlerin ölmesi (Abbasiler ve Lidyalılar gibi) demektir. Yurt dışında insanların daha çok anadilinin kıymetini anlıyor. Hangi dil daha büyüktür, hiçbir dil büyük değildir. Refik Halit Karay’ın “Eskici” hikayesini hatırlayın ve dilin insanlar tarafından gelişmesi için şu alanlarda da geliştirilmesi gerekiyor. Bunlar Konuşma Dili, Eğitim Dili, Edebiyat Dili, Basın Yayın dili, Bilim Dili, Felsefe Dili, Ana dilde eğitim olursa daha iyi olur “dedi. Daha sonra sorulara cevap veren Prof.Dr.Ceval Kaya’ya Rektör Yardımcısı ve İl Kültür Turizm Müdürü tarafından hediye verildi.




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