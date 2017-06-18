Erzurum’da dolandırdı Doğubayazıt’da yakalandı

Erzurum’da önceki günlerde kendisini polis olarak tanıtarak 4 ayrı kişiyi dolandıran Y.A., Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin sıkı takibi sonucu Doğubayazıt’da kıskıvrak yakalandı. 4 ayrı kişiyi telefonla arayan şüpheli Y.A., isimlerinin FETÖ terör örgütüyle bağlantılı olduğunu söyleyerek N.T., D.D., A.T. ve P.T.’nin ikametlerine giderek ziynet eşyalarını aldı. Dolandırıcılık olayının ortaya çıkması üzerine şüphelileri takibe alan polis, dolandırıcılığa karışan iki kişinin Erzurum’dan taksi kiralayarak Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine gittiğini tespit etti. Daha sonrasında Erzurum’dan yola çıkan özel bir ekip, Doğubayazıt ilçesine giden şüphelilerden Y.A.’yı kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen dolandırıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.