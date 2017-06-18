Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 11:29

Erzurum’da dolandırdı Doğubayazıt’da yakalandı

Erzurum’da FETÖ terör örgütü ile bağlantılı oldukları bahanesiyle 4 kişiyi arayarak ziynet eşyalarını alan dolandırıcı, sıkı takip sonucu Doğubayazıt’da yakalandı.

Erzurum’da dolandırdı Doğubayazıt’da yakalandı

18 Haziran 2017 11:29


Erzurum’da önceki günlerde kendisini polis olarak tanıtarak 4 ayrı kişiyi dolandıran Y.A., Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin sıkı takibi sonucu Doğubayazıt’da kıskıvrak yakalandı. 4 ayrı kişiyi telefonla arayan şüpheli Y.A., isimlerinin FETÖ terör örgütüyle bağlantılı olduğunu söyleyerek N.T., D.D., A.T. ve P.T.’nin ikametlerine giderek ziynet eşyalarını aldı. Dolandırıcılık olayının ortaya çıkması üzerine şüphelileri takibe alan polis, dolandırıcılığa karışan iki kişinin Erzurum’dan taksi kiralayarak Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine gittiğini tespit etti. Daha sonrasında Erzurum’dan yola çıkan özel bir ekip, Doğubayazıt ilçesine giden şüphelilerden Y.A.’yı kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen dolandırıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
24
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
ERZURUM NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:23
  • Güneş :04:39
  • Öğle :12:27
  • İkindi :16:26
  • Akşam :19:54
  • Yatsı :21:51
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!