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14 Ağustos 2018 15:21

Erzurum’da dolara ilginç protesto

Erzurum’da bir vatandaş kendi oğlunun üzerine Türk lirası ve dolar yapıştırarak protesto etti.

Erzurum’da dolara ilginç protesto

14 Ağustos 2018 15:21


Erzurum’da “Dadaş Mucit“ olarak tanınan Ebubekir Taşbaşı, doların hızla yükselmesini protesto etmek için oğlu Abdulsamet Taşbaşı’nın üzerine Türk lirası ve dolar yapıştırarak kent meydanında gezdirdi.


Türk lirasının değer kazanması için doların Türkiye’de kullanılmaması gerektiğini ifade eden Taşbaşı, "Dadaş mucit olarak doları bu şekilde protesto etmek istedim. Bunun nedeni 1, 2 haftadır doların hızlı bir şekilde artması. Biz de tepkimizi böyle gösteriyoruz. Bu paranın ülkemizde kullanılmamasını ve kendi paramızın değer kazanmasını istiyoruz. Nereye gitsek dolar, her şeyimizi dolara bağlamışız. Oğlum üzerindeki paralarla 3-4 gün boyunca dolaşacak. Türk lirasını üste koyup doları alt tarafa koymamızın amacı ise bizim paramızın daha üstün olduğunu göstermek. Türk parası bizim başımızın tacı her zaman yukarıdadır" şeklinde konuştu.




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