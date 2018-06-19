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19 Haziran 2018 09:47

Erzurum’da dolu seraları vurdu

Erzurum’da etkili olan dolu ve şiddetli rüzgar nedeniyle sera ve tarım alanları zarar gördü.

Erzurum’da dolu seraları vurdu

19 Haziran 2018 09:47


Erzurum’da aniden başlayan yağmur kısa sürede yerini ceviz büyüklüğünde doluya bıraktı. Doluyla beraber tarla ve bahçeler kısa sürede beyaza büründü. İl merkezinde etkili olan dolu seralardaki ürünlere zarar verdi.


Serası doludan zarar gören çiftçi İhsan Yiğit seralardaki bütün ürünlerin zarar gördüğünü ifade ederek, "Erzurum’a son 30-40 yıldır hiç böyle dolu yağdığını görmemiştim. 90-100 günde yetişen sebzemizin doludan sonra hasat edilmesi eylül ayını bulur. Burada tarım yapan her ailenin ortalama nüfusu 7-8 kişi. Ailelerin geçimi tamamen tarım. Bundan bir ay önce de dolu yağmıştı fazla zarar vermemişti ama bu gerçekten bizi mahvetti" şeklinde konuştu.


Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü uzmanları, zarar gören bölgelerde inceleme ve tespit çalışmaları başlattı.




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