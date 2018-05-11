Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 07:41

Erzurum’da doluyla karışık sağanak yağış etkili oldu

Erzurum’da etkili olan doluyla karışık sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu.

Erzurum’da doluyla karışık sağanak yağış etkili oldu

11 Mayıs 2018 07:41

İstinat duvarının çöktüğü mahallede küçük çocuklar kıl payı ölümden döndü, 3 evde hasar oluştu.


Doğu Anadolu Bölgesi’nde sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenen bölgede, sağanak ve gök gürültülü sağanak ile dolu yağışı etkisini gösterdi. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman da orta kuvvette esecek.


Yaklaşık 20 dakika doluyla karışık sağanak yağışın etkili olduğu Erzurum’da cadde ve sokaklar sel sularıyla kapandı.


Yakutiye ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesinde ise istinat duvarı çöktü. Çökmenin etkisiyle oluşan sarsıntıda 3 gecekondu evinde de duvarlar çatladı, hasar oluştu.


Evleri hasar gören mahalle sakinleri yetkililere seslerini duyurmaya çalışarak, “Bugün yağmurla birlikte istinat duvarı çöktü. 2 çocuk kıl payı çökme anında ölümden döndü. Eşyalarımız enkaz oldu” diye konuştular.


İstinat duvarının çöktüğü mahallede polis, itfaiye, belediye ve AFAD ekipleri incelemede bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
15
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç