Erzurum’da doluyla karışık sağanak yağış etkili oldu

İstinat duvarının çöktüğü mahallede küçük çocuklar kıl payı ölümden döndü, 3 evde hasar oluştu.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenen bölgede, sağanak ve gök gürültülü sağanak ile dolu yağışı etkisini gösterdi. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman da orta kuvvette esecek.

Yaklaşık 20 dakika doluyla karışık sağanak yağışın etkili olduğu Erzurum’da cadde ve sokaklar sel sularıyla kapandı.

Yakutiye ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesinde ise istinat duvarı çöktü. Çökmenin etkisiyle oluşan sarsıntıda 3 gecekondu evinde de duvarlar çatladı, hasar oluştu.

Evleri hasar gören mahalle sakinleri yetkililere seslerini duyurmaya çalışarak, “Bugün yağmurla birlikte istinat duvarı çöktü. 2 çocuk kıl payı çökme anında ölümden döndü. Eşyalarımız enkaz oldu” diye konuştular.

İstinat duvarının çöktüğü mahallede polis, itfaiye, belediye ve AFAD ekipleri incelemede bulundu.