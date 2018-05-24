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24 Mayıs 2018 14:57

Erzurum’da doluyla karışık sağanak yağış etkili oldu

Erzurum’da etkili olan doluyla karışık sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Erzurum’da doluyla karışık sağanak yağış etkili oldu

24 Mayıs 2018 14:57


Doğu Anadolu Bölgesi’nde sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenen bölgede, sağanak ve gökgürültülü sağanak ile dolu yağışı etkisini gösterdi. Yağışların öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.


Açıklamada, yağışların Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır genelinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, yerel su baskını, yıldırım düşmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.


Erzurum kent merkezinde yaklaşık 10 dakika doluyla karışık etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakları sel sularıyla kapattı.


Merkez Yakutiye ilçesindeki Çaykara Caddesi üzerinde biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar çoğu semtte caddeyi karşıdan karşıya geçmek için ayakkabılarını çıkarmak zorunda kaldı. Zabıta ekipleri de su dolan alt geçitleri trafiğe kapatarak araçların geçişine izin vermedi. İtfaiye ve polis ekipleri gelen ihbarlara yetişmekte güçlük çekti.




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