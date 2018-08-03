Erzurum’da erkeklerin ‘estetik’ ilgisi

Dr. Selma Denktaş Kuduban, son yıllarda erkeklerinde estetik ve epilasyona ilgi gösterdiğini açıkladı.

Son yıllarda botoks ve dolgu yaptıran erkek hasta sayısında artış yaşandığının altını çizen Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Selma Denktaş Kuduban, Erzurum’da açtığı Estetik ve Plastik Cerrahi Merkezi’ni tanıtım programı kapsamında Estetik ve Plastik Merkezi’nin sadece Erzurum’a değil çevre illere de hizmet verdiğini belirten Op. Dr. Selma Denktaş Kuduban, “Erkekler de artık kadınlar kadar bakımlı olmak istiyor. Dış görünüşüne özen gösteren erkekler, kırışıklık ve leke tedavisi için kapımızı çalıyor” dedi.

Iğdır’dan, Kars’tan, Ağrı’dan Trabzon’dan, Bayburt’tan, Erzıncan’dan, Tunceli’den birçok yerden estetik yaptırmak için randevu talebi sayısının her geçen gün arttığını ve hafta sonu mesaisi yaptıklarını ifade eden Op. Dr. Kuduban,‘Güneydoğu, Doğu Anadolu Bölgesi’nde şu anda gösterilen ilgiden bir hayli memnunuz. Doğu insanının da ve kadınlarımızda artık estetik bilinci oturdu, onlar kendilerine en iyi estetiği yapacak olan uzmanları seçebiliyorlar.

Toplum yıllarca bizleri kadın güzelliği üzerine yoğunlaştırdı. Fakat son 4-5 yılda bu algı kırılmaya başladı. Kırışıklıklarından, dökülen saçlarından, vücudunda oluşan lekelerden rahatsız olan erkekler de çareyi estetik ve dermatoloji uzmanlarında buldu. Günümüzde erkekler de kadınlar gibi daha iyi görünmek, bakımlı olmak istiyorlar. Genç ve bakımlı görünmek, her yaş ve meslek grubundan erkek için önemli. Gerek özel, gerekse iş hayatlarında iyi görünmenin, bakımlı olmanın ve genç kalabilmenin sayısız avantajlarının farkındalar.

Erkekler kısa sürede uygulanabilen, izsiz ve dışardan bakınca anlaşılamayan doğal görünümlü işlemleri tercih ediyorlar. Vücut şekillendirme ile ilgili işlemler listenin başında yer alıyor. Yani liposuctionlar, yağ enjeksiyonları, göğüs ve karın şekillendirme gibi işlemleri kastediyorum. Bunlardan sonra ağırlıklı olarak, yüzle ilgili müdahaleler, botox- dolgu uygulamaları, göz kapağı operasyonları geliyor diyebilirim. Plastik cerrahi eğitimi almamış kişiler tarafından yapılan ameliyatlarda dikkatli olmak gerekiyor. Kliniğimize müracaat talebinde bulunmak isteyenlere şu uyarıda bulunmak istiyorum. Lütfen uzmanlık belgesi olmayanı tercih edilmesin. Çünkü istenmeyen ve ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşabiliyorsunuz. ’ diye konuştu.