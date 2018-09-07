Eğitim programının açılış konuşmasını yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, evlilik öncesi eğitimin koruyucu ve önleyici hizmetler açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

İlbaş, proje kapsamında Erzurum’da çeşitli kurumlardan gelen eğitimcilere evlilik öncesi eğitim konusunda eğitimler verileceğini belirterek, şunları söyledi:

“Aile toplum hizmetleri farklı hizmet modelleriyle çeşitli hedef kitlelere hitap eden kurumumuzda eğitim faaliyetlerini yürüten Aile Toplum Hizmetleri birimimiz tarafından düzenlenen, eğitimlerle önleyici hizmetler sunuyoruz. Toplumsal risklerin oluşmasını engellemede, önleyici hizmetlerin önemi küçümsenemeyecek boyuttadır, işte bu açıdan aile eğitimleri bizim için ayrı bir önem arz etmektedir. Aile ve Toplum Hizmetleri başlığında düzenlenen Aile Eğitim Programı sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşması için ailelerin; eğitim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarındaki hizmetlerden daha etkili biçimde yararlanmalarına, aile içi süreçlerini işlevselleştirerek aile yaşam kalitelerinin artmasına, sahip olduğu her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmelerine ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 26 modül şeklinde organize edilen eğitimlerle çeşitli hedef gruplara ulaşılmıştır. Bunun yanında evlilik öncesi eğitimlerde evlilikte iletişim ve yaşam becerileri konularına yer verilmektedir. AEP kapsamında Erzurum’da ilçelerde dahil olmak üzere çeşitli hedef kitlelere yönelik eğitimler düzenledik, öğrenciler, aileler, kursiyerler, infaz koruma memurları, hükümlüler ve çeşitli meslek grupları bu eğitimlerden yararlandı. Eğitimlerimizi çeşitli kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde yürütüyoruz. Kurumlar arası koordinasyona önem vererek, çeşitli hedef kitlelere ulaşma imkanı buluyoruz. 2018 yılında Eylül ayına kadar olan süreçte 15 bin kişi söz konusu eğitimlerden yararlanmıştır. Eğitimlere olan talep her geçen gün artmaktadır. Bugünkü ‘’Evlilik Öncesi Eğitim Yaygınlaştırma Projesi’’ kapsamında da bakanlığımızın uzmanları tarafından çeşitli kurumlardan gelen eğiticilerimize yönelik eğitimler düzenlenecektir. Söz konusu eğitimlerle, aile kurumunu oluşturan evlilik müessesesinin doğru kurulması yolunda, topluma yol gösterici olunacaktır, kurumlar arası koordinasyon ile aile eğitimlerinin ilgili tüm kurumlarca işbirliği içerisinde yapılması sağlanarak daha çok hedef kitleye ulaşılması sağlanacaktır. Toplumsal açıdan büyük önem arz eden Evlilik Öncesi Eğitim Yaygınlaştırma Projesinin Erzurum ayağının verimli geçmesini diliyor, katılımlarınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum’’

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan ise , mutlu ailelerin, mutlu şehirleri oluşturduğunu , mutlu şehirlerinde ülke refahı ve kalkınması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Koçan, belediyenin asli çalışmalarının yanında insanların mutluluğuna yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirterek, Erzurum Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nda 25 bin kişiye 180’e yakın alanda çeşitli eğitim verdiklerini, bu eğitimlerin içerisinde evlilik öncesi eğitimlerinde yer aldığını da söyledi.

Koçan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının düzenlediği Evlilik Öncesi Eğitim Tanıtım ve Yaygınlaştırma Programının önemine değinerek, programın hayata geçirilmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

YILDA 100 BİN KİŞİ BOŞANIYOR

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşkesti ise her yıl yaklaşık 600 bin kişinin evlendiğini belirterek, evlenecek kişilere yönelik verilen eğitimleri önemsediklerini söyledi. Taşkesti, Aile bakanlığı olarak 80 milyona yakın insanın mutluluğu için çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:‘

’Ülkemizin doğusu batısı kuzeyi güneyi, 80 milyona yakın insanımıza hizmet sunuyoruz, bu hizmetlerimizin en bilinen tarafları huzur evlerimiz, sevgi evlerimiz, çocuk evlerimiz, engelli rehabilitasyon merkezlerimiz bunların sayısı belli 50 bin 100 bile ifade edilen rakamlar. Birde 80 milyonumuz var toplumun bütünü. Anayasamız diyor ki Türk toplumun temeli ailedir, ailenin bütünlüğünün korunmasına yönelik anayasamız bakanlığımıza görev veriyor, çok önemli görevler var, bu görevler çerçevesinde geçen sene 12 ile gittik, bu sene de yine 12 ilimizi dolaşıyoruz. Ülkemizde her yıl 600 bin civarında bazen 610, bazen 620 bin evlilikler yapılıyor. Bu rakam dünyada çoğu ülke nüfuslarına eşit. Aile yapımızı korumak için bu hedef kitleye hizmetler sunmak çok önemli. Avrupa ülkelerinde boşanmalar artıyor, aile yapısı kalmamış, çocuklar anne baba kavramını unutmuşlar ama Elhamdülillah bizde aile yapısı çok sağlam, Avrupa’da ki gibi değil, şimdi boşanmalar var her yıl 100 bin civarında boşanma oluyor. Ancak yüzde 80’i tekrar uygun bir partner bulduğunda yeniden evleniyor, evlilik kurumuna karşı bir duruş yok. İsabetli evlilik olmadığı için boşanmalar oluyor. Örneğin TÜİK verilerine boşanmalar evliliğin ilk yıllarında gerçekleşiyor, boşanmaların yüzde 40’ı ilk 5 yılda yaşanıyor. Boşanan insanların yaklaşık 10 da 2si aynı eşle tekrar evleniyor. İtilaf yaşandığı anlarda bakanlığımız el atmış olsa o insanlar hiç boşanmayacak. Boşananlara sorduğumuzda şiddetli geçimsizlik ilk sıra yer alıyor, Bu konu sadece bakanlığımızın tek başına kaldıracağı bir yük değil, tüm kurumlarla işbirliği içerisinde eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırmak için bu programı düzenledik’’

Aile Toplum Aile Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanı Rahime Şen ise Evlilik öncesi Eğitim ve Yaygınlaştırma Projesinin tanıtımına ilişkin sunum yaptı.

Konuşmaların ardından kurum temsilcileri, evlilik öncesi eğitimin yaygınlaştırılması konusunda fikir alışverişinde bulundular.

Palandöken Kayak Merkezinde düzenlenen Evlilik Öncesi Eğitim Programına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşkesti, Aile Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanı Rahime Şen, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, çok sayıda kamu kurum kuruluş ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.