Erzurum’da FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 12 gözaltı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY mensuplarının başarısız darbe girişimi sonrasında dağılan örgütü toplamak, örgüt mensupları arasında koordine sağlamak, örgüte yeni eleman temin etmek, aranan örgüt mensuplarının saklanmasına yardımcı olabilmek amaçlı oluşturdukları hijyen-gaybubet-ışık evleri adlı hücre evlerinin tespitine, şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; bugün il merkezinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda toplam 12 şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahısların yakalandığı ikametlerde yapılan aramalarda 5 bin 915 dolar ve 6 bin TL para ele geçirildi.

Yakalanan şahıslarla ilgili tahkikat başlatıldı.