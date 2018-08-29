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29 Ağustos 2018 16:55

Erzurum’da FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 12 gözaltı

Erzurum’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 şahıs gözaltına alındı.

Erzurum’da FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 12 gözaltı

29 Ağustos 2018 16:55


Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY mensuplarının başarısız darbe girişimi sonrasında dağılan örgütü toplamak, örgüt mensupları arasında koordine sağlamak, örgüte yeni eleman temin etmek, aranan örgüt mensuplarının saklanmasına yardımcı olabilmek amaçlı oluşturdukları hijyen-gaybubet-ışık evleri adlı hücre evlerinin tespitine, şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; bugün il merkezinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda toplam 12 şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahısların yakalandığı ikametlerde yapılan aramalarda 5 bin 915 dolar ve 6 bin TL para ele geçirildi.


Yakalanan şahıslarla ilgili tahkikat başlatıldı.




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