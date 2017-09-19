Erzurum’da ‘Gaziler Günü’ kutlandı

Tören sonrası Karskapı şehitliğine geçen 9’uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın şehitliklerin üzerindeki bayrakları tek tek silerek düzenledi.

19 Eylül 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kararı ile Gazi Mustafa Kemal’e "Mareşal ve Gazi" unvanının verildiği günün yıl dönümü Erzurum’da Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı’nın okunduğu tören, konuşmalarla devam etti. Konuşmaların ardından Karskapı şehitliğine geçen protokol ve gaziler şehitlere dualar ederek kırmızı karanfil bıraktı. 9’uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın ise, şehitlerin üzerindeki tozlanmış bayrakları tek tek silerek mezarların üzerine kırmızı karanfil bıraktı. Havuzbaşında düzenlenen törene, Vali Seyfettin Azizoğlu, Erzurum AK Parti Milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, Orhan Deligöz, 9’uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl jandarma Komutanı Albay Bekir Uzun, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, gaziler ve kurum müdürleri katıldı.

“Gazilerinin şeref günüdür”

Gaziler Günü’nün gaziler için şeref günü olduğunu ifade eden Muharip Gaziler Derneği Şube Sekreteri Yurtseven Topçuoğu, “Sakarya Meydan Muharebesi Kurtuluş Savaşımızın seyrini değiştirerek bugünün hür ve bağımsız Türk devletinin yolunu açmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 Eylül 1921’de Sakarya Meydan Muhaberesi’nde düşmanı bozguna uğratan kahraman ordumuzun muzaffer Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşal Rütbesi ve Gazi unvanının verildiği gündür. Güzel yurdu düşmandan temizleyip bize armağan eden İstiklal savaşı gazilerinin şeref günüdür” diye konuştu.

“Muharebenin en büyük rütbesi şehitliktir”

Gaziliğin, şehadet şerbetini içemeyen vatan evlatlarına verildiğini söyleyen Öğretmen Yüzbaşı Murat Yol ise, “Cesaret ve kahramanlığın milletimizce takdir edilişinin bir nişanesi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Sakarya Meydan Muhaberesinin kazanılmasına müteakip Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesinin verildiğinin yıl dönümüdür. Muharebenin en büyük rütbesi şehitliktir. Vatan ve vazife uğruna seve seve ölüme giden aziz ulusumuzun şehadet şerbetini içemeyen asil evlatları hak ettikleri gazilik unvanını büyük bir gururla taşımaktadır” dedi.