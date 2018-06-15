Diğer
Kategoriler
15 Haziran 2018 14:23

Erzurum’da gölete giren 2 lise öğrencisi boğuldu

Erzurum’un Pasinler ilçesinde serinlemek için bayram günü Porsuk Göletine giren lise öğrencisi iki genç boğuldu.

Erzurum’da gölete giren 2 lise öğrencisi boğuldu

15 Haziran 2018 14:23


Erzincan’da lisede öğrenim gören Arif Erkmen (16) ve Uğur Subaşı (16), bayram tatilini geçirmek üzere dün, Pasinler’e bağlı Porsuk Mahallesi’ne ailelerinin yanına geldi. Bugün saat 12.30 sıralarında serinlemek için Porsuk Göletine giren iki genç bir süre sonra suda kayboldu. İki gencin suda battığını gören arkadaşları durumu mahalle sakinlerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. AFAD’ın balık adamları gölette uzun süre arama yaptı. Balık adamlar yaklaşık 1,5 saat sonra Arif Erkmen’in cansız cesedine ulaştı.


Uğur Subaşı için de gölette arama çalışmaları sürdürülüyor.


Pasinler Kaymakamı Ayhan Terzi ve Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, arama çalışmalarını yerinde inceleyerek acılı aileleri teskin etmeye çalıştı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç