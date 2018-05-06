Erzurum’da her yer mavi beyaz

Altınordu maçında rakibiyle 1-1 berabere kalarak Play-off’a yükselen B.B. Erzurumspor’un elde ettiği başarıya sevinen Mavi Beyazlı taraftarlar soluğu Cumhuriyet Caddesi ve Havuzbaşı Kent Meydanı’nda aldı. Mavi Beyazlı bayraklarla slogan atan Dadaşlar, meşale yaktı. Cumhuriyet Caddesi’nde oluşan araç konvoyunda Erzurumlular Play-off’a yükselen takımlarını destekleyerek “Bu sevinç yetmez hedef Süper Lig” diyerek tezahüratta bulundu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un Play-off’a yükselmesi şehirde gece geç saatlere kadar coşkuyla kutlandı.