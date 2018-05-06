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06 Mayıs 2018 09:19

Erzurum’da her yer mavi beyaz

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un Süper Lig Yükselme Grubu’na çıkması kentte büyük bir sevince neden oldu.

Erzurum’da her yer mavi beyaz

06 Mayıs 2018 09:19


Altınordu maçında rakibiyle 1-1 berabere kalarak Play-off’a yükselen B.B. Erzurumspor’un elde ettiği başarıya sevinen Mavi Beyazlı taraftarlar soluğu Cumhuriyet Caddesi ve Havuzbaşı Kent Meydanı’nda aldı. Mavi Beyazlı bayraklarla slogan atan Dadaşlar, meşale yaktı. Cumhuriyet Caddesi’nde oluşan araç konvoyunda Erzurumlular Play-off’a yükselen takımlarını destekleyerek “Bu sevinç yetmez hedef Süper Lig” diyerek tezahüratta bulundu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un Play-off’a yükselmesi şehirde gece geç saatlere kadar coşkuyla kutlandı.




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