Erzurum’da husumetli iki grup uzun namlulu tüfeklerle çatıştı

1 kişinin yaralandığı olayda 5 kişi gözaltına alındı, 5 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Olay bugün saat 12.30 sıralarında Erzurum’un Yakutiye ilçesi Mahallebaşı Semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki grup araçlarından inerek silahlarla çatıştı. Uzun namlulu tüfek ve tabancaların kullanıldığı çatışmada semt halkı büyük korku yaşadı. Yaklaşık 4 dakika süren çatışmada 1 kişi yaralandı. Şahıslar kaçmaya çalışırken, polisin erken müdahalesiyle kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 5 adet pompalı tüfek ve 2 adet tabanca ele geçirildi.

Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken çok sayıda boş kovan göze çarptı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.