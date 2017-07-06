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06 Temmuz 2017 13:08

Erzurum’da iki aile arasındaki kavga mahalleyi savaş alanına çevirdi

Erzurum’da iki ailesi arasında çocuk meselesi yüzünden çıkan kavgada mahalle adeta savaş alanına döndü.

Erzurum’da iki aile arasındaki kavga mahalleyi savaş alanına çevirdi

06 Temmuz 2017 13:08

2 kişinin yaralandığı kavgayı ayırabilmek için polis TOMA ile müdahale etti.


Olay, dün saat 21.00 sıralarında Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Gölbaşı semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında çocuk meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavganın büyümesinin ardından olaya polis ekipleri müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekiplerine, kavga eden şahıslar taşla saldırmaya başladı. Bunun üzerine kavgayı önlemekte güçlük çeken polis ekipleri, çevik kuvvetten destek istedi. Kısa sürede çok sayıda çevik kuvvet ekipleri olay yerine geldi. Daha sonra olay yerine TOMA’lar ve zırhlı araçlar da intikal etti.


Polis ekipleri şahısları etkisiz hale getirebilmek için mahalle aralarına tazyikli su sıkarak müdahale etti. Olayın geçtiği mahalle adeta savaş alanına dönerken çevredeki araçlar ve evler zarar gördü. Bazı şahıslar evlerinin balkonlarından taş, sopa, tencere fırlattı. Polis ekipleri sokakları kontrol altına alarak saldırıları önlemeye çalıştı. Çevik kuvvet ekipleri sokak aralarından çok sayıda sopa ve tencere topladı. Daha sonra araya aile büyüklerinin de araya girmesinin ardından olay kontrol altına alındı.


Olayda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Savcılık kavgayla ilgili tahkikat başlattı.




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