Erzurum’da iki güzel açılış

Hava Limanında Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu tarafından karşılanan Altınok, beraberindeki heyetle birlikte Narman’a hareket etti.

Narman Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen törene Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, Narman Kaymakamı Mehmet Balıkçılar, Narman Belediye Başkanı Yücel Ahmet İşleyen, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

1997 yılında Muş’ta Şehit olan Polis Memuru Müslim Akbulut’un isminin verildiği kütüphanenin açılış töreni öncesinde konuşan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, milletin asli vazifesinin milli eğitim olduğunu söyledi.

ASLİ VAZİFEMİZ EĞİTİM

Bu tür açılışların örnek alınması gerektiğini ifade eden Vali Azizoğlu, şöyle devam etti: “Emniyet Genel Müdürlüğümüz milli eğitim davasına kendi imkân ve kabiliyeti ile katkı sağlamış olup, Narman’ımızdaki bu okulumuza güzel bir kütüphane kazandırdılar. Buradan şu mesajı vermek istiyorum; çocuklarımızın geleceğin mimarları olarak yetişmesi için okullarımızı en iyi şekilde donatmakla mükellefiz. Bugün bu okulda yapılan hizmette bunun güzel bir örneğidir. Tüm okullarımızı bu hale getirmek bizlerin asli görevidir.”

TEK AMACIMIZ MİLLETİMİZİN HUZURU

Emniyet teşkilatı olarak memleketin huzuru ve güvenliği için çalıştıklarını dile getiren Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, “İnsanlarımız evlerine gittiklerinde yastığa başlarını güven içinde koysunlar diye kardeş kurumlarımızla birlikte hizmet veriyoruz. Ama aynı zamanda sosyal projelerimizde var. Vatandaşlarımızla birlik içeresinde bu bütünlüğü, beraberliği sağlamak açısında asayiş daire başkanlığı bünyesinde bizim çok iyi projelerimiz var. Bunlardan biri de ilçemize yapılan kütüphanedir. İnşallah bu zenginleştirilmiş kütüphanemizin ilçemize, insanımıza ve evlatlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Daha sonra Erzurum AK Parti Milletvekili Orhan Deligöz’de kısa bir konuşma yaparak, emeği geçen yetkililere teşekkür etti. Konuşmaların ardından Narman Anadolu Lisesi Müslim Akbulut Zenginleştirilmiş Kütüphanenin açılışı yapıldı.

Narman’daki program sonrasında Palandöken ilçesinde yapımı tamamlanan İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının kurdelesi kesilerek hizmete açıldı.