Erzurum’da İsrail protestosu

Yakutiye Kent meydanında toplanan vatandaşlar İsrail ve ABD aleyhine sloganlar atarak Filistin’in yanında olduklarını belirtti. Basın açıklamasının da yapıldığı gösterilerde İsrail ile ABD’nin Kudüs kararına tepki gösterildi.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “ABD’nin skandal kararı sonrası Büyükelçilik binasını Kudüs’e taşıması, Gazze’de katliama neden oldu. Filistin’de yapılan protestolara İsrail ordusu sert bir şekilde karşılık verdi. 60 Filistinli Müslümanın hayatını kaybettiği müdahalelerde çok sayıda da yaralı var. Yapılan katliam sonrası Türkiye 3 gün ulusal yas ilan etti. ’İşgale Karşı Ses Ver’ sloganıyla bugün İsrail ve ABD’yi protesto ediyoruz. Bizler Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı zulme sessiz kalmamak ve seslerine ses katmak amacıyla buradayız. Bu büyük felaket gününün yıldönümünde üstelik bir Amerika’nın elçiliğin Müslümanların Haremi Şeriflerinden olan Kudüs’e taşımasını kabul etmediğimizi, elçiliğin açılış merasiminin Nekbet Günü’ne denk getirilmesini lanetlediğimizi ve kınadığımızı Erzurum’dan bütün dünyaya haykırıyoruz" diye konuştu.

Polisin güvenlik önlemi aldığı protesto gösterisi yaklaşık yarım saat sonra olaysız bir şekilde son buldu.