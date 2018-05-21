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21 Mayıs 2018 12:07

Erzurum’da kaçak sigara operasyonu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen operasyonda 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Erzurum’da kaçak sigara operasyonu

21 Mayıs 2018 12:07


Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Erzurum Erzincan karayolu üzerinde bulunan Aşkale uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir kamyonette yapılan aramada, araç içerisinden toplamda 14 bin 260 paket kaçak sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak İ.T. İsimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldığı belirtildi.


Erzurum Emniyet Müdürlüğü olarak Kaçakçılık suçlarıyla mücadelenin bundan böylede kararlılık ve azimle devam edeceği açıklandı.




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