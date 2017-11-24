Palerium Alış Veriş Merkezi’nde düzenlenen serginin açılışına Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş ve eşi Hatice İlbaş, ASP İl Müdür Yardımcıları Harun Akpınar, İsmet Erdal, Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Göktaş, İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Erzurum temsilcisi Fadime Alkan, Palerium AVM Genel Müdürü Musa Keskin kamu kurum temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, burada yaptığı açıklamada "kadının statüsü" kapsamındaki hizmetlerle, kadınların haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapma, sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal yaşamdaki konumlarını geliştirme, hak, fırsat ve imkanlardan eşit yararlanmalarını sağlamanın amaçlandığını söyledi.

İlbaş, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününün 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla BM Genel Kurulu kararı ile ilan edildiğini anımsattı.

Türkiye’nin, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ne imza atan ve parlamentosunda ilk onaylayan ülke olduğunu belirten İlbaş, ‘’ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızdan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile devletimizin kadınlara sahip çıktığı bir kez daha anlaşılmaktadır. Kadının Statüsü kapsamındaki hizmetlerimizin temel amacı; kadının insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal yaşamdaki konumlarını güçlendirmek, hak, fırsat ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamaktır. Kadına Yönelik Hizmet Çeşitlerimiz; Kadın Konukevi aracılığıyla sunulan Koruma, bakım ve Eğitim Hizmeti, ŞÖNİM aracılığıyla Önleyici ve Tedbir Kararı İzlemesi, Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı Hizmeti ve Eğitim Programlarıdır. Erzurum’da kurulan kadınlara yönelik Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, doğuda ilk kurulan merkez olma özelliğini taşımaktadır. ŞÖNİM, Şiddetin önlenmesi ile koruyucu önleyici ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, yedi gün yirmidörtsaat çalışmaların yürütüldüğü kuruluşumuzdur. Hizmetleri üç başlıkta toplarsak; Şiddetin önlenmesi ve tedbir kararlarının izlenmesi Şiddet mağduru kişilere yönelik hizmetler, Şiddeti uygulayan kişilere karşı tedbirler olarak özetleyebiliriz.’’ dedi.

2017 yılında kadın hizmetleri kapsamında yapılan çalışmalara değinen İlbaş, ‘’Özellikle kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla 2017 yılında 385 koruyucu, 694 önleyici tedbir kararı verilmiştir. 2017 Yılı İçerisinde Kadın Konuk Evi Misafirlerimize 25 bin 488 TL nakdi yardım yapılmıştır.Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak kadınlarımızın mesleki eğitime devam etmeleri için bir yılda 30 program yapmış bulunmaktayız. Bu günde kadınlar toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ayrımcılığa, ataerkil toplumsal şiddete, aile içi şiddete, savaşa, ırkçılığa karşı; kadın dayanışmasını öngörüyor ve seslerini yükseltiyorlar. Dünyanın her yerinde kadına şiddet, üzerinde önemle durulması gereken bir sorun olduğundan dolayı bizlerin de bu konuda üzerimize düşen görevi hassasiyetle yerine getirmemiz gerekmektedir. Kadınlarına sahip çıkmayan, onlara değer vermeyip şiddete maruz bırakan kişiler en değerli varlıklarımız olan annelerimizin manevi değerlerini yok saymış olmaktadırlar. Dünya kadınları için kabul edilen bu günde kadınlarımıza sahip çıkmamız gerektiğini bir kez daha hatırlamamız ve unutmamamız temennisiyle, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Ve Uluslararası Dayanışma Günü" tüm kadınlarımız için kutlu olsun’’ diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince sergi açılışı yapıldı. Davetliler, daha sonra konukevlerinde kalan kadınların yaptığı ürünlerden oluşan el sanatları sergisini gezdi. Katılımcı kadınlar, sergide asılan "Kadına şiddete hayır" yazılı afişe, boyadıkları ellerinin izlerini de bıraktı. Sergide ayrıca cumhuriyetin ilk yıllarında görev yapan mesleklerinde ilk olan kadınların biyografilerinin yer aldığı fotoğraflara da yer verildi.

Sergiye katılan vatandaşlar İHA’ya yaptıkları açıklamada kadına yönelik şiddetin insanlık suçu olduğunu belirterek, bu konuda yapılan etkinliklerin farkındalığı artırdığını ifade ettiler.