Palandöken Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda Erzurum Vali Yardımcısı Muharrem Eligül başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Harun Akpınar, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Şükran Göktaş, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, önceki komisyon toplantısında alınan kararlar kapsamında yapılan çalışmalar, il eylem planlarının faaliyetleri kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen çalışmalar, kurumların kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair yapmış oldukları faaliyetler ve mevcut komisyon toplantısı kapsamında alınan kararlar ele alındı.

Eligül, burada yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyonun önemine değinerek, kadın sorunları konusunda duyarlılık gösteren kurumlara teşekkür etti.

Daha önceki koordinasyon kurulunda alınan kararlar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Eligül, İl Koordinasyon kurulunun, il düzeyinde kadın alanındaki hizmetlerin yürütülmesini izlemek, koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulanmasında yaşanan sorunları tespit etmek, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini uygulamak gibi görevleri olduğunu ifade etti.

Toplantıda ayıca Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinde görevli sosyolog Gamze Münteha Aydın komisyon toplantı kararları ve gerçekleştirilen çalışmalar konusunda sunum yaptı.

ŞÖNİM Müdürü Şükran Gökdaş ise kurum çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısı, görüş ve önerilerin paylaşımıyla sona erdi.