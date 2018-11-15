Erzurum'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısı düzenlendi. Palandöken Kaymakamlığı Toplantı Salonunda Erzurum Vali Yardımcısı Saaddettin Doğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Müdürü Cemil İlbaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdür Yardımcısı Harun Akpınar, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Şükran Göktaş, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, önceki komisyon toplantısında alınan kararlar kapsamında yapılan çalışmalar, il eylem planlarının faaliyetleri kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen çalışmalar, kurumların kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair yapmış oldukları faaliyetler, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında yapılacak olan etkinlikler ve mevcut komisyon toplantısı kapsamında alınan kararlar ele alındı. Doğan, burada yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyonun önemine değinerek, şiddet olgusunun sadece fiziksel şiddetle sınırlı olmadığını, şiddetin nedenlerinin araştırılarak, ortaya çıkarılmasının çözüm açısından önemli olduğunu söyledi.

Şiddet olgusunun sadece kadına şiddet olarak algılanmaması gerektiğini belirten Doğan, şiddetin nedenlerinin tüm yönleriyle analiz edilip bu toplumsal hastalığa çözüm bulunmasının daha rasyonel sonuçlar oluşturacağını söyledi.

Doğan, daha önceki koordinasyon kurulunda alınan kararlar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak, İl Koordinasyon Kurulunun, il düzeyinde kadın alanındaki hizmetlerin yürütülmesini izlemek, koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulanmasında yaşanan sorunları tespit etmek, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini uygulamak gibi görevleri olduğunu ifade etti. Aile çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Cemil İlbaş ise şiddet olgusunun pozitif dil kalıplarıyla gündeme getirilmesinin bu konudaki olumsuzlukların azalması açısından önemli olduğunu belirterek, koruyucu ve önleyici çalışmalara ağırlık verdiklerini söyledi.

İlbaş, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyonun önemine değinerek, kadın sorunları konusunda duyarlılık gösteren kurumlara teşekkür etti.

ŞÖNİM Müdürü Şükran Gökdaş ise kurum çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısı, görüş ve önerilerin paylaşımıyla sona erdi.