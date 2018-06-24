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24 Haziran 2018 18:24

Erzurum’da kan davası çatışması: 2 ölü, 7 yaralı

Erzurum’un Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi’nde aralarında kan davası bulunan iki ailenin fertleri, oy kullanmak üzere gittikleri okulun bahçesinde karşılaşınca birbirlerine girdi.

Erzurum’da kan davası çatışması: 2 ölü, 7 yaralı

24 Haziran 2018 18:24

Çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.


Kopal Mahallesi’nde öğleden sonra, aralarında kan davası bulunan Durmaz ve Yazan ailelerinin fertleri, oy kullanmak üzere geldikleri okulun bahçesinde karşılaştı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Okulda ve bahçesinde büyük panik yaşanırken, ortalık savaş alanına döndü. Olayda İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile Yazan ailesinden henüz kimliği öğrenilemeyen 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ilçede geniş güvenlik önlemleri alındı.


Yaralılar ambulanslarla Erzurum Bölge Eğitim Araştırma ve Aziziye Araştırma Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis hastanelerde geniş güvenlik önlemi alarak gelen araçlarda arama yaptı.


Öte yandan olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada silahlı kavganın seçimle ilgisinin bulunmadığı belirtilerek, "Karaçoban ilçesinde iki aile arasında geçmişten gelen husumet nedeniyle çıkan kavgada her iki aileden birer kişi vefat etmiş, yapılan incelemeler sonucunda vefat eden vatandaşlarımızdan birinin Karaçoban İYİ Parti İlçe Başkanı olduğu anlaşılmıştır" denildi.




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