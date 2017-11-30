Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 10:40

Erzurum’da kar yağışı çocukların eğlencesi oldu

Erzurum’da çocuklar karı eğlenceye dönüştürdü.

Erzurum’da kar yağışı çocukların eğlencesi oldu

30 Kasım 2017 10:40


Erzurum’da dün başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Akşam ve sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı çocukları okul bahçesine döktü. İlkokul öğrencileri kardan adam yapıp, kartopu oynayarak, karın tadını çıkardı. Renkli görüntülerin oluştuğu alanda çocuklar da doyasıya eğlendi.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, soğuk havanın etkisini sürdürdüğü bölgede bugün havanın az bulutlu ve açık olması tahmin edilirken, akşam saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
3
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    3°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    5°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    5°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç