Erzurum’da kar yağışı çocukların eğlencesi oldu

Erzurum’da dün başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Akşam ve sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı çocukları okul bahçesine döktü. İlkokul öğrencileri kardan adam yapıp, kartopu oynayarak, karın tadını çıkardı. Renkli görüntülerin oluştuğu alanda çocuklar da doyasıya eğlendi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, soğuk havanın etkisini sürdürdüğü bölgede bugün havanın az bulutlu ve açık olması tahmin edilirken, akşam saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.