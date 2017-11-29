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29 Kasım 2017 10:37

Erzurum’da kar yağışı

Erzurum’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaz örtüyle kapladı.

Erzurum’da kar yağışı

29 Kasım 2017 10:37

Kop Dağı Geçidi’nde bazı tırlar yolda kaydı.


Bölgede etkili olan soğuk hava yerini kar yağışı ve tipiye bıraktı. Kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Erzurum-Bayburt Karayolu’ndaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi’nde bazı tırlar yolda kaydı. Erzurum-Tekman karayolu ile Şenkaya ilçesindeki Akşar-Gaziler-Karaurgan karayolu da hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.


Ekipler, yolların açılması için 350 kişilik ekip ve araçlarla çalışmaları sürdürüyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın çok bulutlu ve aralıklı yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bölgede, sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.




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