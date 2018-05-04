Erzurum’da ‘Karate İl Birinciliği” müsabakaları yapıldı

Çeşitli spor kulüplerinden 400’ü aşkın sporcunun katıldığı müsabakalarda karateciler kumite dalında puan kapabilmek için ter döktüler. Çelebi Spor Kulübü, Gençlik Spor Kulübü, Yakutiye Gençlik ve Palandöken Gençlik Spor Kulübü sporcularının katıldığı “Karate İl Birinciliği” müsabakalarına sporcuların aileleri de büyük ilgi gösterdi. Palandöken Spor Salonu’nun adeta tıka basa doldurulduğu müsabakalarda karatecilerin performansları görülmeye değerdi.

Erzurum Karate İl Temsilcisi Ahmet Çelebi, 400’ü aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen müsabakaları Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte organize ettiklerini belirterek, müsabakalara katılım sağlayan kulüpler ve sporcularına teşekkür etti. Çeşitli yaş ve kilolarda eşleşen sporcular, ailelerine heyecan dolu dakikalar yaşatırken, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür edildi.

Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara katılım belgesi ve madalyaları Karate İl Temsilcisi Ahmet Çelebi tarafından verildi.