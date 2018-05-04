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04 Mayıs 2018 13:19

Erzurum’da ‘Karate İl Birinciliği” müsabakaları yapıldı

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Karate İl Temsilciliği tarafından organize edilen “Karate İl Birinciliği” müsabakaları yapıldı.

Erzurum’da ‘Karate İl Birinciliği” müsabakaları yapıldı

04 Mayıs 2018 13:19


Çeşitli spor kulüplerinden 400’ü aşkın sporcunun katıldığı müsabakalarda karateciler kumite dalında puan kapabilmek için ter döktüler. Çelebi Spor Kulübü, Gençlik Spor Kulübü, Yakutiye Gençlik ve Palandöken Gençlik Spor Kulübü sporcularının katıldığı “Karate İl Birinciliği” müsabakalarına sporcuların aileleri de büyük ilgi gösterdi. Palandöken Spor Salonu’nun adeta tıka basa doldurulduğu müsabakalarda karatecilerin performansları görülmeye değerdi.


Erzurum Karate İl Temsilcisi Ahmet Çelebi, 400’ü aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen müsabakaları Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte organize ettiklerini belirterek, müsabakalara katılım sağlayan kulüpler ve sporcularına teşekkür etti. Çeşitli yaş ve kilolarda eşleşen sporcular, ailelerine heyecan dolu dakikalar yaşatırken, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür edildi.


Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara katılım belgesi ve madalyaları Karate İl Temsilcisi Ahmet Çelebi tarafından verildi.




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