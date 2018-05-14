Erzurum’da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı

Kaza, saat 06. 00 sıralarında Erzurum - Bingöl karayolu Köseler köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 25 ED 535 plakalı minibüs ile 34 SR 7769 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobildeki 5 kişi hayatını kaybederken minibüsteki 10 kişi yaralandı. Ezrurum’dan sevk edilen AFAD ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtardı.

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken hayatını kaybeden 5 kişinin İstanbul’dan taziye için Karlıova’ya geldikleri ve geri dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.