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14 Mayıs 2018 09:44

Erzurum’da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı

Erzurum’un Çat ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Erzurum’da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı

14 Mayıs 2018 09:44


Kaza, saat 06. 00 sıralarında Erzurum - Bingöl karayolu Köseler köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 25 ED 535 plakalı minibüs ile 34 SR 7769 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobildeki 5 kişi hayatını kaybederken minibüsteki 10 kişi yaralandı. Ezrurum’dan sevk edilen AFAD ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtardı.


Olayla ilgili tahkikat başlatılırken hayatını kaybeden 5 kişinin İstanbul’dan taziye için Karlıova’ya geldikleri ve geri dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.




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