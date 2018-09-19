Erzurum'da kaybolan 2 çocuk annesi sağ olarak kadın bulundu

Erzurum'un Aşkale ilçesinde pazar günü kaybolan 2 çocuk annesi kadın, sağ olarak bulundu.

Koşapınar Mahallesi'nde 16 Eylül'de öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra haber alınamayan 2 çocuk annesi Pınar Unus'u (34) bulmak için sabah saatlerinde yeniden arama çalışması başlatıldı.

Aşkale İlçe Jandarma, AFAD ve özel harekat ekipleri ile mahalleliden oluşan yaklaşık 200 kişinin katıldığı ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda Unus, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki bir gölet kenarında bulundu.

Ailesine haber verilen Unus, sağlık kontrolü için Aşkale İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.