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Erzurum'da kayıp anne aranıyor

Erzurum’un Aşkale ilçesine bağlı Koşapınar köyünde kaybolan iki çocuk annesi Pınar Unus’tan dünden beri haber alınamıyor.

Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Koşapınar köyünde kaybolan iki çocuk annesi Pınar Unus'tan dünden beri haber alınamıyor.


Edinilen bilgiye göre, iki çocuğu ile birlikte dün köye gelen Pınar Unus (34) çocuklarını yakınlarının evine gönderdikten sonra ortadan kayboldu. Köyden uzaklaşan kadının arazide olabileceği ihtimali üzerine AFAD ve jandarma ekipleri köy kırsalında arama çalışması başlattı.


Unus'un yakınları, genç kadının psikolojik sorunları olduğu ve endişe duyduklarını belirterek, bir an önce bulunması için yetkililerden yardım istediler.

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