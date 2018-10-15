İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzurum'da korkutan yangın

Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Gerek Köyü’nde çıkan ev ve ot yangını korkulu saatlerin yaşanmasına sebep oldu.

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Gerek Köyü'nde çıkan ev ve ot yangını korkulu saatlerin yaşanmasına sebep oldu.


Edinilen bilgiye göre, Gerek köyünde Muhsin Bülbül'e ait evde başlayan yangın ot yığınlarına da sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına köy halkı kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi de köye sevk edildi. Yangında bin 200 balya ot kül olurken 1 ev de tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Yangın 4 saatlik bir çalışma sonunda kontrol altına alınabildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.