Erzurum'da kros heyecanı

Dereceye giren sporculara ve okullara ödülleri verildi. Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğan, yarışlarda başarılı olan atletlerin grup müsabakalarına katılacaklarını söyledi.

Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları faaliyet programında yer alan, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar arası Kros İl Birinciliği yarışları yapıldı.

Okul Sporları Şube Müdürü Yaşar Elen, Sporları Şube Müdürlüğü'nden Serhat Celil Yücel, Buket Sevindik ile Milli Eğitim İl Koordinatörü Zeyit Palabıyık ve Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğan'ın organize ettiği Kros İl Birinciliği yarışları büyük ilgi gördü. Yıldızlar, Genç A ve Genç B kategorilerinde yapılan kros il birinciliği kıyasıya yarışlara sahne oldu. Sporcular soğuk hava aldırış etmeden dereceye girme mücadelesi verdi.

Yıldız kızlar 2 bin metrede, yıldız erkekler 3 bin metre yarışlarında mücadele etti. Genç A ve Genç B Kategorilerinde yapılan yarışlarda kızlar 3 bin, erkekler ise 5 bin metre koştu.

Ferdi ve takım yarışları sonucunda madalya ve kupalar sahiplerini buldu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ile Yunus Aras'ında izlediği yarışlarda okul idarecileri, beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörleri de sporcuları yarışlarda yalnız bırakmadı.

Dereceye girenlere ödülleri verildi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde yapılan ve nefes kesen yarışlarda sporcular dereceye girmek için yoğun bir mücadele sergiledi. Çok sayıda hakemin görev yaptığı Kros İl Birinciliği müsabakalarına madalya savaşı yaşandı. Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğan, il birinciliği kros yarışlarında dereceye giren atletlerin grup şampiyonasında Erzurum'u temsil edeceklerini söyledi.