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Erzurum'da kuzulu çocuk kütüphanesi

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı merkez Aziziye ilçesindeki Çocuk Kütüphanesi’ne alınan ve “Kartopu” adı verilen kuzu, öğrenci sayısında artışa neden oldu.

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı merkez Aziziye ilçesindeki Çocuk Kütüphanesi'ne alınan ve “Kartopu” adı verilen kuzu, öğrenci sayısında artışa neden oldu. Öğrencilerin Kartopu'yu sevebilmeleri için tek şart ise bir kitap okumak.


Erzurum Çocuk Kütüphanesinde çocukları kütüphaneye alıştırmak için farklı bir uygulama başlatıldı. Kütüphanenin bahçesine henüz 2 aylık olan "Kartopu" adlı bir kuzu alındı. Miniklerin sevimli dostu "Kartopu" henüz 2 aylık. Kuzuyu sevmek için Erzurum'daki kütüphanenin bahçesine giden öğrenciler, böylece kitapla da tanışıyor.


Kuzuyu sevmenin bir kitap okumaya bağlı olduğunu söyleyen Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, “Burada farklı bir konsept yapıyoruz ilk önceki hedefimiz çocukların kütüphaneye alışması. Bunun için bazen hayvanlarla bazen oyun bahçelerimizle, salıncaklarımızla, lunaparkımızla öğrencilerimizi ilk önce burada tutmaya çalışıyoruz. Geçen yıl tavşanlarımız vardı bu yıl süt kuzusu iken aldığımız 'Kartopu' var. Seneye girişimlerimiz var bir midilli getireceğiz. Çocukları önce burayı sonra kitapları sevmeyi hedefliyoruz” dedi.


Kütüphanede her yaş grubuna uygun kitap bulunurken çocukların yaşına ve eğitim seviyesine göre kitapları öğretmenler seçip veriyor.


"Kuzulu kütüphane" uygulamasından öğretmen ve öğrenciler kadar aileler de memnun. Veliler izin günlerinde çocuklarının “ Kartopu” için kütüphaneye gelmek istediklerini, gelince de kitaplarla uğraşıp okumaya başladıklarını ifade etti.

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