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08 Mayıs 2018 11:09

Erzurum’da Mayıs ayında kar yağdı

Erzurum’da iki gündür etkili olan yağmurun ardından İspir ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı.

Erzurum’da Mayıs ayında kar yağdı

08 Mayıs 2018 11:09


Erzurum’un İspir ilçesine bağlı Zeyrek Mahallesi’nde vatandaşlar Mayıs ayının 8. gününe kar yağışıyla uyandı. İspir karayolu-Dallıkavak geçidi mevkiinde seyir halindeki sürücüler kar yağışı sürpriziyle karşılaştı. Güne kar yağışıyla başlayan Zeyrek Mahallesi sakinleri cep telefonlarıyla karı çekerek şaşkınlıklarını belirtti.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Salı ve Çarşamba günü Erzurum’da aralıklı olarak sağanak yağışın, yüksek kesimlerde ise hafif şekilde kar yağışın olabileceğini ifade etti.




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