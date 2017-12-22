Yakutiye Medresesi’nde bugün açılışı gerçekleştirilen sergi büyük ilgi gördü. 484 yıl önce Pir Ali Baba Hazretlerince başlatılan Binbir Hatim geleneği etkinlikleri kapsamında Erzurum Müftüsü Muhammed Sadık Solakzade’nin anısına İnsan ve Medeniyet Harekatı ve Bahariye Sanat Atölyesinin hazırladığı serginin açılışı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törende konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, "484 yıl önce Erzurum’daki tüm tabii afetlere karşı bir kalkan bir zırh olması amacıyla başlatılan ve her şeye rağmen yüzyıllar boyu devam eden "Binbir Hatim" geleneğimizin programı çerçevesinde düzenlediğimiz Mukaddes Emanetler Işığında düzenlenen sergimiz ruh dünyamıza ve gönül dünyamıza çok şeyler inşa ettirecektir" dedi.

Program Koordinatörü Meryem Güler ise konuşmasında "Mukaddes emanetler başta Peygamber Efendimiz olmak üzere diğer peygamberlere, sahabelere ait olan eşyalardır. İslam ve medeniyet tarihi bakımından oldukça önemli bu eşyaların toplanması ve saklanması peygamber efendimiz daha hayattayken başlanmıştır. Bu emanetlerin korunması dört büyük Halife döneminden sonra Emevi ve Abassi Halifeleri tarafından da sürdürülmüştür. Mukaddes emanetlerden esinlenerek İstanbul’a getirilişlerinin 500’üncü yılında onları yad etmek istedik. Mukaddes Emanetler Işığında projemizle onlara olan saygı ve muhabbetimizi estetik şekilde ifade ederek sizleri manevi bir yolculuğa çıkarmayı hedefledik" ifadelerini kaydetti.

Programa Erzurum Valisi Vekili Yıldız Büyüker, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mevlüt Doğan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ömer Çomaklı, Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula ve sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.